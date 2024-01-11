Сервисмен рассказал, какие системы автомобиля больше всего страдают от морозов

"В период сильных морозов возрастают машинозаезды на СТО с типичными сезонными проблемами. Часто автовладельцы приезжают с жалобами на утечки технических жидкостей.



Стандартная история: машина ночует на улице, где мороз ниже 25 градусов, а утром водители видят лужи самых разных цветов под автомобилем. Утечки возникают в следующих узлах автомобиля: двигателе, коробке передач, ГУР. Причины утечек часто кроются в соединительных элементах: сальники может выдавить, резиновые прокладки твердеют и сжимаются на морозе, а пластиковые элементы становятся хрупкими.



Кроме того, на СТО везут "замороженные" автомобили. Часто проблема автомобилей, которые не завелись в холода, бывает самой банальной - разрядился аккумулятор. Так же нередко встречаются проблемы с некачественным топливом, особенно у дизельных авто, и перемерзанием системы выпуска.



Зимой стремительно снижается ресурс всех элементов подвески, например, сайлентбоков и пыльников ШРУС. Они часто требуют замены после периода серьезных холодов. Различные проблемы со стойками амортизаторов также возможны после активной езды на промерзшем автомобиле.



В целом, из-за негативного воздействия перепада температур быстрее могут выйти из строя любые резино-технические детали автомобиля.



Сильней всего зимой страдают неподготовленные должным образом к сезону автомобили. Если автовладелец не прошел необходимое ТО, не заезжал перед сезоном на диагностику, не проверил уровни и состояние технических жидкостей или просто затянул с необходимым ремонтом, то вероятность проблем в заморозки сильно возрастает. Как правило, первым летят те детали и элементы, которые давно требовали обслуживания и ремонта. При этом нет разницы, какая у автомобиля марка и модель. И даже год выпуска здесь не так важен, как тщательное обслуживание", - отметил Рузанов.