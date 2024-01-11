Каршеринговые сервисы сообщили о росте спроса на новогодних праздниках

Спрос на каршеринг в период новогодних праздников в России значительно вырос, свидетельствуют данные каршеринговых сервисов.

Так, "Делимобиль" сообщил о рекордном спросе на каршеринг в январские праздники за последние три года: с 1 по 8 января 2024 года число поездок выросло на 22% по сравнению с началом января 2023 года.

"Данные говорят о том, что каршеринг стал полноценным участником городской транспортной инфраструктуры, сервисом в ежедневном режиме пользуются миллионы россиян. Только в ночь на 1 января 2024 года клиенты "Делимобиля" совершили больше 7 тыс. поездок в 10 регионах присутствия сервиса, что в 1,5 раза больше, чем в 2023 году", - рассказали ТАСС в "Делимобиле".

Спрос на поездки в "Ситидрайве" за время праздников вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании. При этом, по данным сервиса, с 30 декабря по 8 января водители на 36% чаще пользовались пакетными тарифами от 2 часов до 7 дней.

В BelkaCar отметили рост спроса на каршеринг в новогодние праздники в среднем на 10% по сравнению со значениями ноября - декабря 2023 года.

Кроме того, за последние три года продолжительность поездок выросла в среднем на 40%, добавили в "Делимобиле". Средняя длительность аренды в сервисе на праздниках составила 105 минут.

Наиболее популярными автомобилями в "Делимобиле" в этот период стали VW Polo, Kia Rio X и Geely Coolray; в "Ситидрайве" - Geely Coolray комфорт-класса.