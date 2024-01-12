Названы самые популярные зимние услуги у автомобилистов

Зимние морозы в период новогодних праздников стали испытанием для российских автомобилистов. В некоторых случаях, вроде примерзших дверей автомобиля или полностью разрядившегося аккумулятора, автомобилистам просто не обойтись без сторонней помощи. Удобно, что сейчас такие услуги можно быстро централизованно найти онлайн. Как рассказали "Российской газете" в "Авито", за первую неделю этого года спрос россиян на услуги по отогреву и прикуриванию автомобиля, зарядке аккумулятора и буксировке авто вырос в шесть раз по сравнению с неделей ранее. А год к году спрос вырос в два раза - зима 2023 года была мягче для автомобилистов.

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Большинство водителей обращались за услугами по отогреву авто в начале января 2024 года, за неделю спрос вырос почти в 8 раз. Стоимость такой услуги на "Авито" - от 3 до 7 тыс. рублей. По сравнению с годом ранее спрос на нее вырос на 90%.

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Вторая по востребованности услуга - буксировка авто. К ней россияне в начале 2024 года прибегали в 4,6 раза чаще, чем в конце декабря. Цена вызволения из колеи начинается от 700 рублей.

На третьем месте - зарядка аккумулятора, спрос на нее вырос в 10 раз за неделю аномальных морозов, а по сравнению с прошлым годом - в 2,8 раза. За цену от 1 500 тысяч можно "оживить" севший на морозе аккумулятор. Есть вариант, если зарядка не помогла и требуется заменить аккумулятор - спрос на услугу замены батареи за год вырос в 2,8 раза, а за неделю в 6 раз. Обойдется она от 1,5 тыс. рублей.

Если с последствиями снегопада водитель еще может справиться самостоятельно, вооружившись лопатой для уборки снега, то в борьбе с аномальными холодами, которые не дают авто даже завестись, понадобится помощь. Так только за первую неделю января спрос на услугу по прикуриванию автомобиля увеличился в 7,5 раз по сравнению с концом декабря. Средняя стоимость услуги - 1 500 рублей. Российские автовладельцы за первую неделю января обращались за такой помощью в 2,5 раза чаще, чем год назад.

"Спрос рождает предложение со стороны автосервисов. Этой зимой предложение услуг по прикуриванию авто в разделе "Автосервисы" увеличилось в 4,2 раза за год, отогреву - 2,3 раза, зарядке и замене аккумулятора - на 33% и 25% соответственно," - отметил Александр Куроптев, руководитель категории "Запчасти" в "Авито".

Также заметно увеличился спрос на автомобильные гаджеты, которые обрели особенную популярность из-за аномальных холодов. Интерес покупателей к тепловентиляторам в начале января увеличился в 1,2 раза. Они работают от прикуривателя, поэтому нагревают воздух и гонят его в салон сразу, без лишней раскачки и ожидания. Подобрать устройство можно от 2 тыс. рублей.