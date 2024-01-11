Hyundai представила электрическое аэротакси для города

На выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES), которая продлится в городе Винчестер, штат Невада, до 12 января, компания Hyundai представила электрическое аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой.

© Чемпионат.com

Разработкой проекта занимается подразделение Supernal LLC, а сама машина получила название S-A2. Этот проект базируется на концепте S-A1, который был представлен на выставке CES 2020 года, и включает в себе передовые аэрокосмические разработки Hyundai Motor Group. Создатели отмечают, что Supernal удалось добиться безопасности на уровне коммерческих авиаперевозок.

S-A2 оснащён восемью винтами и на высоте около 460 метров способен достигать скорости свыше 190 км/ч. В Hyundai также подчёркивают, что при взлёте и посадке шум от аэротакси будет не громче посудомоечной машины — 65 и 45 децибел соответственно.