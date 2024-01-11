Honda примет участие в Токийском автосалоне

Японский автопроизводитель примет участие в Токийском автосалоне 12–14 января с широкой линейкой кастомных автомобилей, включая пакет внедорожного стайлинга для субкомпактного автомобиля WR-V и спортивную комплектацию для седана Accord.

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Новая версия WR-V может дебютировать в Индии, где автомобиль продается под названием Elevate. Honda планирует начать экспортировать его в Японию в марте. Внедорожная версия называется Field Explorer и дебютирует на выставке в статусе концепта, а это означает, что она может или не может быть запущена в производство.