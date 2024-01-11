Honda примет участие в Токийском автосалоне 12–14 января
Японский автопроизводитель примет участие в Токийском автосалоне 12–14 января с широкой линейкой кастомных автомобилей, включая пакет внедорожного стайлинга для субкомпактного автомобиля WR-V и спортивную комплектацию для седана Accord.
Новая версия WR-V может дебютировать в Индии, где автомобиль продается под названием Elevate. Honda планирует начать экспортировать его в Японию в марте. Внедорожная версия называется Field Explorer и дебютирует на выставке в статусе концепта, а это означает, что она может или не может быть запущена в производство.
По сравнению со стандартным WR-V/Elevate, Field Explorer имеет черную отделку кузова по всему периметру, три желтых фонаря над решеткой радиатора, крупную надпись бренда и соответствующие желтые противотуманные фары. Легкосплавные диски и багажник на крыше также окрашены в черный цвет, а фары вокруг тонированы. Длина кроссовера составляет 4312 мм.В Японии WR-V будет поставляться с 1,5-литровым бензиновым двигателем, приводящим на переднее колесо мощностью 121 л.с.