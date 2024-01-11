Maserati приостанавливает разработку преемника Quattroporte

Maserati планирует отложить начало продаж своего полностью электрического седана, который придет на смену Quattroporte (показан здесь). Об этом сообщает Corriere Torino со ссылкой на электронные письма автопроизводителя дилерам. Конкретная дата пока не определена.

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В своем письме компания уведомляет своих промышленных партнеров о приостановке реализации «Проекта M9S» и просит их приостановить собственное производство компонентов для электромобилей. Сообщение заканчивается обещанием поделиться дополнительной информацией, как только она станет доступна.