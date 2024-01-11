Maserati приостанавливает разработку преемника Quattroporte
Maserati планирует отложить начало продаж своего полностью электрического седана, который придет на смену Quattroporte (показан здесь). Об этом сообщает Corriere Torino со ссылкой на электронные письма автопроизводителя дилерам. Конкретная дата пока не определена.
В своем письме компания уведомляет своих промышленных партнеров о приостановке реализации «Проекта M9S» и просит их приостановить собственное производство компонентов для электромобилей. Сообщение заканчивается обещанием поделиться дополнительной информацией, как только она станет доступна.
Corriere Torino полагает, что задержка может быть вызвана необходимостью сузить точную корреляцию между брендами Maserati и Alfa Romeo на рынке. Оба в настоящее время принадлежат Stellantis и могут в конечном итоге столкнуться с пагубной конкуренцией друг с другом, если они не скоординируют выпуск своих электромобилей.