Набирающий популярность FAW готовит несколько новинок для России

Китайский FAW пообещал россиянам новые кроссоверы и седаны. Дела у марки на российском рынке идут отлично: за 2023 год дилеры FAW реализовали более 6,9 тысячи новых автомобилей, что на 339 процентов больше, чем в 2022-м. Планы на этот год амбициозные — компания намерена реализовать к концу 2024-го более 20 тысяч машин, а помогут в этом новые модели. Их будет минимум три, они пополнят сегменты кроссоверов и седанов.

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Пока линейка FAW в России состоит из четырех моделей. Это седан Bestune B70, который в 2023 году стал драйвером продаж и разошелся в количестве 2732 экземпляров (40 процентов от общего объема продаж марки). Второй по популярности — кроссовер Bestune T77, продажи которого составили 2139 штук, что на 248 процентов больше, чем годом ранее. На третьем месте Bestune T55 (1085 единиц), а замыкает рейтинг полноразмерный кроссовер Bestune T99 (943 штуки).

«В текущем году FAW намерена наращивать продажи в РФ и перешагнуть отметку в 20 тысяч машин, — говорится в официальном заявлении российского офиса марки. — В 2024-м компания планирует вывести на российский рынок несколько новинок».

В первую очередь FAW будет развиваться в сегментах кроссоверов и седанов, но какие именно это будут модели, пока неизвестно.