В Китае вышел новый Zeekr X

Принадлежащий Geely китайский премиальный автомобильный бренд Zeekr выпустил в продажу обновленную версию своего первого SUV. Новый кроссовер Zeekr X 2024, как и прежде, оснащен полностью электрической силовой установкой и будет предлагаться с салоном на 4 или 5 посадочных мест, задним или полным приводом. Цена Zeekr X 2024 составит 200 000 юаней (2.5 млн рублей) за моноприводную версию и 220 000 юаней (2.8 млн рублей) за полноприводную версию.

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Напомним, что кроссовер Zeekr X – это весьма свежая модель производителя, она вышла на рынок только в апреле 2023 года. Однако, по китайскому автомобильному летоисчислению 1 год – это огромный срок, за который технологии способны убежать вперед так далеко, что требуется ежегодное обновление моделей авто. Визуальные изменения модели 2024 года заметить сложно – кроссовер по-прежнему щеголяет закрытой решеткой радиатора, скрытой в складках рельефа кузова светотехникой и одутловатыми формами с минимальными свесами.

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Естественно, ни один новый китайский автомобиль премиум-класса не обходится без безрамных дверей и скрытых дверных ручек, и Zeekr X 2024 не исключение. Уже в базовой комплектации кроссовер получает тонированные задние стекла, 19-дюймовые колесные диски и функцию бесключевого доступа. Покупателям предложат 6 цветов кузова на выбор, включая новый пудрово-серый оттенок. Длина Zeekr X составляет 4450 мм, ширина 1836 мм, высота 1572 мм. Это компактный кроссовер, однако, благодаря электрической архитектуре SEA и очень коротким свесам, длина его колесной базы насчитывает 2750 мм, что обеспечивает просторное размещение в салоне.

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Обновленный кроссовер 2024 года получил уже в “базе” интеллектуальную систему помощи водителю ZAD, полагающуюся на данные, полученные с 12 камер, 5 миллиметровых радаров, 12 ультразвуковых радаров, одного лидара (лазерный радар) и салонной камеры, направленной на водителя. Система ZAD обеспечивает адаптивный круиз-контроль на любой скорости движения, мониторинг слепых зон и даже предупреждение о нахождении в слепой зоне большегруза.

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По официальной информации от Zeekr, обновленный кроссовер Zeekr X 2024 отличается от прошлогодней версии увеличенной на 2% эффективностью моторов и в 2 раза более быстрой системой помощи при торможении. Также, добавлен новый режим движения “городское бездорожье”, но за что этот режим отвечает – пока не ясно. Заднеприводная версия кроссовера развивает мощность 272 л.с. и крутящий момент 343 Нм. Разгон 0-100 км/ч занимает 5.8 секунд, а аккумулятор на 66 кВтч обеспечивает запас хода 560 км. Двумоторная полноприводная версия суммарно развивает 428 л.с., разгон 0-100 км/ч за 3.7 секунды, аккумулятор 66 кВтч, запас хода 500 км.

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В практически мультяшном салоне Zeekr X 2024 исчезли почти все физические кнопки. Управление всеми системами перенесено на сенсорные области на руле и в меню головного информационно-развлекательного устройства с дисплеем 14.6 дюйма на чипсете Qualcomm Snapdragon 8155. Перед водителем расположен 8.8-дюймовый экран цифровых приборов, а аккомпанирует ему 24.3-дюймовый проекционный дисплей с элементами дополненной реальности. Кстати, в топовой комплектации дисплей медиасистемы может сдвигаться на сторону переднего пассажира.

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