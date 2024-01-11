«По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве весь день будет снег и сильный ветер. Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт. Метро, МЦК, МЦД работают штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве попросили водителей грузовиков планировать поездки с учетом прогноза погоды и не перегружать свои автомобили.

Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Московском регионе ожидается значительное похолодание с пятницы по воскресенье. В четверг утром температура составит -2...0 °C , но к вечеру она упадет на 10 °C . В пятницу ночью температура опустится до -17...-23 °C , а днем будет до -14...-16 °C. В субботу и воскресенье будет еще холоднее: ночью до -24...-27 °C , а днем до -30 °C местами по области.