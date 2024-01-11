"Автостат" рассказал, сколько автомобилей продали за новогодние праздники

По данным «Автостата», в период с 1 по 7 января россияне купили 10,2 тысячи новых машин, и это в 2,3 раза превосходит аналогичный результат за первую неделю 2023 года. Почти треть реализованных за праздники автомобилей (28,5 процента) — модели Lada, еще 13,5 процента продаж пришлось на Haval, 11,5 процента — на Chery и 11,2 процента — на Geely. В топ-10 самых популярных марок вошли еще шесть китайских брендов.

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Так, Changan занял пятое место с долей 7,8 процента от общего объема продаж, за ним следуют Omoda (4,2 процента), Exeed (3,7 процента), Tank (1,9 процента) и Jetour (1,7 процента). В десятку также впервые попал Jaecoo, доля которого составила 1,5 процента.

Несмотря на то, что показатель первой недели 2024 года значительно превысил прошлогодний, если сравнивать продажи с 2022 годом, то они оказались на 35 процентов ниже — два года назад в новогодние каникулы россияне приобрели 15,8 тысячи машин.

Согласно прогнозу «Автостата», оптимистичный сценарий на 2024 год предполагает рост продаж новых автомобилей на 32 процента, до 1,4 миллиона штук, а пессимистичный — снижение на 5,5 процента (1 миллион единиц). Усредненный прогноз — рост рынка на 18 процентов, до 1,25 миллиона машин.