"Автостат" рассказал, сколько автомобилей продали за новогодние праздники

За новогодние праздники в России продали более 10 тысяч новых автомобилей
По данным «Автостата», в период с 1 по 7 января россияне купили 10,2 тысячи новых машин, и это в 2,3 раза превосходит аналогичный результат за первую неделю 2023 года. Почти треть реализованных за праздники автомобилей (28,5 процента) — модели Lada, еще 13,5 процента продаж пришлось на Haval, 11,5 процента — на Chery и 11,2 процента — на Geely. В топ-10 самых популярных марок вошли еще шесть китайских брендов.
Так, Changan занял пятое место с долей 7,8 процента от общего объема продаж, за ним следуют Omoda (4,2 процента), Exeed (3,7 процента), Tank (1,9 процента) и Jetour (1,7 процента). В десятку также впервые попал Jaecoo, доля которого составила 1,5 процента.
Несмотря на то, что показатель первой недели 2024 года значительно превысил прошлогодний, если сравнивать продажи с 2022 годом, то они оказались на 35 процентов ниже — два года назад в новогодние каникулы россияне приобрели 15,8 тысячи машин.
Согласно прогнозу «Автостата», оптимистичный сценарий на 2024 год предполагает рост продаж новых автомобилей на 32 процента, до 1,4 миллиона штук, а пессимистичный — снижение на 5,5 процента (1 миллион единиц). Усредненный прогноз — рост рынка на 18 процентов, до 1,25 миллиона машин.
Одной из предпосылок к оптимистичному сценарию является относительно большой для российского рынка объем ввезенных в страну автомобилей — в 2023 году их насчитывалось 1,1 миллиона штук, включая 706,7 тысячи новых (рост в 3,7 раза к 2022 году). Кроме того, продолжается восстановление автопрома внутри страны: так, за 11 месяцев 2023 года российские автозаводы произвели 481,6 тысячи автомобилей (+17,5 процента к показателю 2022-го). Свою роль может сыграть и отложенный спрос.