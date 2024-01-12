Молодо-зелено: новые электромобили

Электрокары остаются основным трендом автомобильной промышленности: неудивительно, что свежие модели в этом сегменте появляются чуть ли не каждый день. В нашей подборке представлены яркие премьеры недавнего времени от легендарных и малоизвестных производителей из разных стран. Среди этих «зелёных» автомобилей есть компактные и крупные кроссоверы, седаны, спортивное купе и даже трицикл. Одни из этих машин уже поступили в продажу, другие только готовятся к рыночному дебюту, а третьи пока носят концептуальный статус, но рано или поздно они тоже могут пойти в серию.