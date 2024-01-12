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Молодо-зелено: новые электромобили

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Volkswagen ID.7. На китайском рынке «батарейный» лифтбек местной сборки оказался в два раза доступнее, чем в Европе.
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Volkswagen ID.7. На китайском рынке «батарейный» лифтбек местной сборки оказался в два раза доступнее, чем в Европе. 
© Motor.ru
Это самая большая модель на архитектуре MEB. Пятиметровую машину с колёсной базой почти три метра предлагают в трёх исполнениях. Два первых заднеприводные, а на вершине гаммы расположился двухмоторный вариант с полным приводом.
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Это самая большая модель на архитектуре MEB. Пятиметровую машину с колёсной базой почти три метра предлагают в трёх исполнениях. Два первых заднеприводные, а на вершине гаммы расположился двухмоторный вариант с полным приводом. 
© Motor.ru
Начальная модификация (204 лошадиные силы, 310 Нм) проедет без подзарядки 642 километра по стандарту CLTC. Топ-версия с отдачей 313 сил и 472 Нм преодолеет уже 570 километров. Ёмкость аккумулятора в любом случае составит 84,8 киловатт-часа.
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Начальная модификация (204 лошадиные силы, 310 Нм) проедет без подзарядки 642 километра по стандарту CLTC. Топ-версия с отдачей 313 сил и 472 Нм преодолеет уже 570 километров. Ёмкость аккумулятора в любом случае составит 84,8 киловатт-часа. 
© Motor.ru
В перечне опций — передние сиденья с электрическими регулировками, обогревом и вентиляцией, проекционный дисплей, матричная головная оптика, акустика Harman Kardon с 14 динамиками и 15-дюймовый экран с разрешением 2К для мультимедийной системы.
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В перечне опций — передние сиденья с электрическими регулировками, обогревом и вентиляцией, проекционный дисплей, матричная головная оптика, акустика Harman Kardon с 14 динамиками и 15-дюймовый экран с разрешением 2К для мультимедийной системы. 
© Motor.ru

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Morgan XP-1. Британцы показали трицикл, оснащённый силовой установкой собственной разработки фирмы. Единственный 136-сильный мотор располагается в трансмиссионном тоннеле.
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Morgan XP-1. Британцы показали трицикл, оснащённый силовой установкой собственной разработки фирмы. Единственный 136-сильный мотор располагается в трансмиссионном тоннеле. 
© Motor.ru
Аккумулятор ёмкостью 33 киловатт-часа обеспечит дальнобойность порядка 240 километров. В перечне интересных новшеств — аэродинамические колпаки для колёс и наружный индикатор состояния батареи.
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Аккумулятор ёмкостью 33 киловатт-часа обеспечит дальнобойность порядка 240 километров. В перечне интересных новшеств — аэродинамические колпаки для колёс и наружный индикатор состояния батареи. 
© Motor.ru
Пока это прототип: о возможности серийного производства ничего не сказано. Скоро компания начнёт испытания, а товарная версия если и появится, то не ранее 2027 года.
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Пока это прототип: о возможности серийного производства ничего не сказано. Скоро компания начнёт испытания, а товарная версия если и появится, то не ранее 2027 года. 
© Motor.ru
Автомобиль планируют использовать в ходе разных мероприятий в качестве напоминания о грядущей электрификации.
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Автомобиль планируют использовать в ходе разных мероприятий в качестве напоминания о грядущей электрификации. 
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Cadillac Optiq. Производитель представил новый электрический кроссовер.
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Cadillac Optiq. Производитель представил новый электрический кроссовер. 
© Motor.ru

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Компания не раскрыла никаких технических подробностей, но некоторыми данными о новинке ещё прошлым летом поделились сертификационные органы Китая.
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Компания не раскрыла никаких технических подробностей, но некоторыми данными о новинке ещё прошлым летом поделились сертификационные органы Китая. 
© Motor.ru
Модель станет самым компактным электрокаром фирмы: она меньше, чем Lyriq, Escalade IQ и Celestiq. По размерам машина будет сравнима с XT5.
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Модель станет самым компактным электрокаром фирмы: она меньше, чем Lyriq, Escalade IQ и Celestiq. По размерам машина будет сравнима с XT5. 
© Motor.ru
О полном приводе ничего не сказано, но заявлено, что на рынок выйдут две модификации — с электродвигателями мощностью 205 и 245 лошадиных сил.
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О полном приводе ничего не сказано, но заявлено, что на рынок выйдут две модификации — с электродвигателями мощностью 205 и 245 лошадиных сил. 
© Motor.ru
Lucid Gravity. Американская компания показала свою вторую после седана Air модель. Электрокроссовер получил обтекаемый кузов и коэффициент сопротивления воздуха менее 0,24: по данным производителя, это рекордный показатель для трёхрядных вседорожников.
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Lucid Gravity. Американская компания показала свою вторую после седана Air модель. Электрокроссовер получил обтекаемый кузов и коэффициент сопротивления воздуха менее 0,24: по данным производителя, это рекордный показатель для трёхрядных вседорожников. 
© Motor.ru
Новинке пообещали наиболее мощные электромоторы, выпускаемые на планете. Ускорение до 60 миль в час (96,6 километра в час) займёт менее 3,5 секунды. Предельная масса груза — 680 килограммов, прицепа — 2,7 тонны.
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Новинке пообещали наиболее мощные электромоторы, выпускаемые на планете. Ускорение до 60 миль в час (96,6 километра в час) займёт менее 3,5 секунды. Предельная масса груза — 680 килограммов, прицепа — 2,7 тонны. 
© Motor.ru

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Габариты батареи окажутся в два раза скромнее, чем у большинства соперников. Начальная модификация преодолеет без подзарядки до 482 километров, топ-версия — до 708. Аккумулятор функционирует под напряжением 900 вольт: 15 минут зарядки от сверхбыстрой станции хватит на 322 километра пути.
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Габариты батареи окажутся в два раза скромнее, чем у большинства соперников. Начальная модификация преодолеет без подзарядки до 482 километров, топ-версия — до 708. Аккумулятор функционирует под напряжением 900 вольт: 15 минут зарядки от сверхбыстрой станции хватит на 322 километра пути. 
© Motor.ru
Подвеска Zero Gravity предусматривает режим невесомости и сама адаптируется к различным покрытиям, меняя клиренс. Производство запустят в конце года.
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Подвеска Zero Gravity предусматривает режим невесомости и сама адаптируется к различным покрытиям, меняя клиренс. Производство запустят в конце года. 
© Motor.ru
Kia EV3 и Kia EV4. Корейская фирма раскрыла сразу два «батарейных» концепт-кара — небольшой вседорожник и седан.
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Kia EV3 и Kia EV4. Корейская фирма раскрыла сразу два «батарейных» концепт-кара — небольшой вседорожник и седан. 
© Motor.ru
Первый сочетает наработки и стиль кроссовера EV9 с более скромными габаритами. Кресла передвигаются, делая интерьер более удобным для общения, отдыха или транспортировки грузов.
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Первый сочетает наработки и стиль кроссовера EV9 с более скромными габаритами. Кресла передвигаются, делая интерьер более удобным для общения, отдыха или транспортировки грузов. 
© Motor.ru
У EV4 четырёхдверный кузов, длинный капот, приподнятый задний спойлер, вертикальные ДХО и футуристичные колёса.
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У EV4 четырёхдверный кузов, длинный капот, приподнятый задний спойлер, вертикальные ДХО и футуристичные колёса. 
© Motor.ru

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Внутреннее убранство сравнивают с коконом: здесь использованы переработанный хлопок и натуральные красители. Оба прототипа превратятся в серийные машины уже в этом году.
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Внутреннее убранство сравнивают с коконом: здесь использованы переработанный хлопок и натуральные красители. Оба прототипа превратятся в серийные машины уже в этом году. 
© Motor.ru
Karma Kaveya. Компания из Калифорнии продемонстрировала флагманское купе мощностью свыше тысячи лошадиных сил.
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Karma Kaveya. Компания из Калифорнии продемонстрировала флагманское купе мощностью свыше тысячи лошадиных сил. 
© Motor.ru
Ему достались обтекаемый кузов, двери-«гильотины» и дальнобойность свыше 400 километров. Тираж составит 400 штук. Анонсированы две модификации — 543-сильная с задним приводом и полноприводная (1196 сил, 1722 Нм).
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Ему достались обтекаемый кузов, двери-«гильотины» и дальнобойность свыше 400 километров. Тираж составит 400 штук. Анонсированы две модификации — 543-сильная с задним приводом и полноприводная (1196 сил, 1722 Нм). 
© Motor.ru
Топ-версия ускорится до 60 миль в час (96,6 километра в час) менее чем за три секунды и станет одним из самых быстрых серийных электромобилей. Машина сможет набрать 290 километров в час.
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Топ-версия ускорится до 60 миль в час (96,6 километра в час) менее чем за три секунды и станет одним из самых быстрых серийных электромобилей. Машина сможет набрать 290 километров в час. 
© Motor.ru
Батарея на 120 киловатт-часов позволит преодолеть без подзарядки свыше 400 километров, а увеличить энергозапас с 10 до 80 процентов удастся за 45 минут.
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Батарея на 120 киловатт-часов позволит преодолеть без подзарядки свыше 400 километров, а увеличить энергозапас с 10 до 80 процентов удастся за 45 минут. 
© Motor.ru

Электрокары остаются основным трендом автомобильной промышленности: неудивительно, что свежие модели в этом сегменте появляются чуть ли не каждый день. В нашей подборке представлены яркие премьеры недавнего времени от легендарных и малоизвестных производителей из разных стран. Среди этих «зелёных» автомобилей есть компактные и крупные кроссоверы, седаны, спортивное купе и даже трицикл. Одни из этих машин уже поступили в продажу, другие только готовятся к рыночному дебюту, а третьи пока носят концептуальный статус, но рано или поздно они тоже могут пойти в серию.

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