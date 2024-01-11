В Москве нашли в продаже новый Dodge Hornet за 7 млн рублей
В 2022 году в истории марки Dodge произошло громкое событие: был представлен кроссовер Hornet - первая новая модель за 12 лет. Впрочем, ничего особенного, потому что за логотипом "американца" скрывалась итальянская родословная: в основе "Доджа" лежит Alfa Romeo Tonale. Теперь Hornet доступен к покупке в РФ.
Как выяснила "Российская газета", на классифайде выставлен кроссовер, оснащённый двухлитровым турбомотором мощностью почти 270 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. В паре - 9-ступенчатый "автомат" ZF, привод - полный с муфтой сзади.
Комплектация максимальная: кожаный салон, интеллектуальный круиз, климат-контроль на две зоны, бесключевой доступ и запуск, камера заднего вида, подсветка поворотов, подогревы зеркал заднего вида и рулевого колеса и так далее.
Продавец хочет выручить за автомобиль 7 030 659 рублей, в эту сумму включён утилизационный сбор.