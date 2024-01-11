В Москве нашли в продаже новый Dodge Hornet за 7 млн рублей

В 2022 году в истории марки Dodge произошло громкое событие: был представлен кроссовер Hornet - первая новая модель за 12 лет. Впрочем, ничего особенного, потому что за логотипом "американца" скрывалась итальянская родословная: в основе "Доджа" лежит Alfa Romeo Tonale. Теперь Hornet доступен к покупке в РФ.