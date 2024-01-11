В Москве продают редчайшую электрическую "Оку"

В продаже на классифайдах по-прежнему значится уникальный автомобиль ВАЗ-1111Э – мы рассказывали об этом автомобиле совсем недавно, в декабре 2023 года. С тех пор цена на эксклюзив не поменялась, машину по-прежнему можно приобрести за 9,9 млн рублей. Но выяснилась интересная деталь: автомобиль пытаются продать... с января 2023 года!

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Как выяснил «За рулем», год назад, при загрузке объявления в Сеть, машина оценивалась в 18 миллионов рублей. Таким образом, за год продавец снизил цену почти вдвое.

Меж тем, автомобиль и впрямь очень редкий. В 1990-х в рамках эксперимента и с прицелом на мелкосерийное производство на АВТОВАЗе собрали около двадцати экземпляров. Одна из таких машин – под именем Ока Электро – даже взяла приз в престижном экоралли в Монте-Карло.

Продавец указывает, что в 1995-м собрали восемь машин, и одну из них передали для испытаний в НИАИ «Источник», где электрическая Ока хранилась до сих пор. Если верить указанному километражу, она именно хранилась, а не участвовала в каких-либо тестах: за без малого 30 лет пробег составляет всего 162 км... К автомобилю прилагается инженерно-техническая документация.