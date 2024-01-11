В Китае стартовали продажи кроссовера размером с BMW X3

Кроссоверы Leapmotor C10 начнут продаваться в Китае с 10 января 2024 года. Об этом сообщает carnewschina.com. В будущем модель появится на европейском рынке.

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Пятиместный среднеразмерный кроссовер построен на платформе Four-Leaf Clover. Длина автомобиля составляет 4739 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1680 мм при колесной базе 2825 мм. Основным конкурентом модели станет BMW X3. Отмечается, что главными преимуществами новинки являются высокая безопасность, большое внутреннее пространство, а также возможность быстрой зарядки батареи.