Глава Suzuki рассказал о планах выпускать в Индии электрокары

Японский автоконцерн Suzuki намерен инвестировать порядка 8,1 млрд долларов (примерно 724 млрд рублей) на расширение производства в Индии. Об этом заявил глава компании Тосихиро Судзуки.

© Suzuki

«Мы инвестируем $4,2 млрд в строительство второго завода в Гуджарате. Он будет производить 1 млн автомобилей в год. Общий объем производства в штате вырастет до 2 млн», — заявил глава компании в ходе своего выступления на саммите Vibrant Gujarat.

Судзуки также рассказал, что к концу 2024 года в индийском Гуджарате Suzuki выпустит свой первый электрокар на аккумуляторных батареях. Планируется продавать электромобили не только на местном рынке, но и реализовывать их в Японии и Европе.

С целью расширения производства на заводе в Гуджарате возведут дополнительную производственную линию. Вложенные инвестиции оцениваются в 3,9 млрд долларов (348 млрд рублей). О сроках реализации планов в компании не уточнили.