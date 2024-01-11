Открылся предзаказ на новый белорусский автомобиль – UNIMO

Белорусская дизайн-студия UNIMO – та самая, что недавно презентовала облик и интерьер нового тягача МАЗ – объявила о начале приема предзаказов на автомобиль собственной разработки. Отметим, что разработана машина была еще в 2018 году и изначально позиционировалась как автомобиль для людей с ограниченными возможностями. Но уже тогда имелась в виду и более широкая аудитория.

Стремление помочь людям с инвалидностью привело нас к созданию многофункционального автомобиля для всех, говорилось в проморолике трехлетней давности.

С тех пор автомобиль доработали, новая версия называется UNIMO 2.0.

Известно, что в продажу поступят две модификации, одна из которых будет бензиновой с ценой в 20 тысяч долларов, а вторая – электромобилем, стоящим 25 тысяч долларов. Авансовый платеж при оформлении предзаказа компания не требует.

Изюминка автомобиля в том, что в салон можно заехать прямо на инвалидной коляске – через задний пандус. После этого коляска фиксируется и становится местом водителям.

Российский источник, обративший внимание на старт предзаказов, задает важный вопрос: сможет ли UNIMO пройти краш-тест, предусмотренный сертификацией по ТР ТС 018/2011? Для сертификации нужно будет поставить обычные зеркала вместо видеокамер, не прописанных в Техрегламенте.