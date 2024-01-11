Дилеры рассказали, какие модели BMW привезут по параллельному импорту в 2024 году

Дилеры в России готовятся к поставкам новых моделей марки BMW. Автомобили появятся в продаже в первом квартале текущего года.

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На рынок России привезут новые модели бренда BMW, показ которых еще не состоялся в других странах. Речь идет об обновленной линейке 4-Series. В продаже у дилеров появятся BMW 4-Series LCI в двух вариантах - купе и кабриолет. Кроме того, россияне смогут приобрести M-версии данных автомобилей.

Приставка “LCI”, которая используется в названии автомобилей, расшифровывается как “Life Cycle Impulse”. Она указывает на обновление, которое проходят модели в середине производственного цикла. Как правило, в рамках такого обновления предусматриваются незначительные изменения во внешнем оформлении автомобилей. Кроме того, производитель может расширять список опций, добавлять новые силовые агрегаты или обновлять важные узлы автомобиля.

В 2023 году в Сети появлялось много шпионских снимков с испытаний прототипов данных моделей. Автомобили выезжали на дорогу с плотным камуфляжем кузова. По предварительным данным, глобальный показ новинок состоится только летом текущего года.

В Россию модели будут поставлять по схеме параллельного импорта. Немецкий автопроизводитель завершил поставки своей продукции местным дилерам весной 2022 года.

Линейку 4-Series выделили в отдельное направление в 2013 году в качестве замены купе 3-Series. Выпускаются автомобили в 3 форматах - 2-дверное, 4-дверное купе и кабриолет. В 2020 году компания представила модели второй генерации, а сейчас проводится их рестайлинг. В продаже в России все еще можно найти машины без пробега с 2022 года. Их стоимость начинается с отметки 8.3 млн рублей.