Производители «Хищника» прокомментировали замечания Пескова

Предложения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по технической доработке снегоболотохода «Хищник» будут учтены производителем техники. С таким заявлением выступил директор выпускающего технику предприятия Максим Мезенин, передает РИА Новости.

Напомним, что официальный представитель Кремля дал рекомендации по улучшению машины после поездки по Чукотке. Он указал на необходимость в доведении снегоболотохода «до ума». Песков раскритиковал работу руля и коробки передач. По словам пресс-секретаря президента, двигатель работает очень хорошо, однако он не является отечественным.

Мезенин заявил, что критику компания принимает. По его словам, производитель постоянно работает над качеством. Директор также обратил внимание на то, что в стране выпуском вездеходов занимаются порядка 160 фирм. Он подчеркнул, что конкуренция на рынке очень жесткая, однако компания старается не отставать.

Кроме того, Мезенин сообщил о наличии у компании уникальных разработок и преимуществ, которых нет у других. По его словам, при возникновении замечаний производитель старается «оперативно их устранять».