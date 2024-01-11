Россия прекратила действие договора об автомобильном сообщении с Украиной

Соглашение между РФ и Украиной об автомобильном сообщении прекратило действие
Соглашение между правительствами России и Украины о международном автомобильном сообщении прекратило действие 17 декабря 2023 года. Соответствующее сообщение МИД РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Соглашение было подписано в Киеве 21 марта 1995 года. Документ регулировал условия и порядок проезда автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами или без них), осуществляющих перевозки пассажиров и грузов между обоими государствами и транзитом по их территориям, а также взаимную координацию деятельности по развитию и автотранспорта.
В конце октября прекратили свое действие два соглашения РФ с Украиной — о сотрудничестве и взаимодействии в целях развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу и о научно-техническом сотрудничестве. Документы были подписаны в 1996 и 2011 годах.