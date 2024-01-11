Россия прекратила действие договора об автомобильном сообщении с Украиной

Соглашение между правительствами России и Украины о международном автомобильном сообщении прекратило действие 17 декабря 2023 года. Соответствующее сообщение МИД РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Соглашение было подписано в Киеве 21 марта 1995 года. Документ регулировал условия и порядок проезда автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами или без них), осуществляющих перевозки пассажиров и грузов между обоими государствами и транзитом по их территориям, а также взаимную координацию деятельности по развитию и автотранспорта.