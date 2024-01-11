Bugatti выпустила последний Chiron

Базовое купе с двигателем мощностью 1500 лошадиных сил прошло через отделение персонализации Sur Mesure и обошлось покупателю в три миллиона долларов. Машина ничем не примечательна, разве что статусом условной финальной. Да и точку в истории двигателей W16 она пока не ставит: впереди выпуск оставшихся производных «Широна» и трекового Bolide.

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В Bugatti прощаются с моделью Chiron, и вчера на страницах марки в соцсетях появились фотографии финального гиперкара. Чтобы исключить путаницу, скажем, что речь идет всего лишь о базовой машине, с двигателем W16 8.0 мощностью 1500 лошадиных сил. Де-факто последним из «Широнов» было купе Profiléе — единственный гиперкар в современной истории Bugatti с фиксированным спойлером. Ну а так как производство других производных вроде Chiron Pur Sport продолжается, какая машина в итоге окажется по-настоящему заключительной, пока сказать сложно.

Bugatti

Машина на фотографиях получила довольно простенькую окраску кузова: базовый черный цвет Nocturne сочетается с медными акцентами Copper. Построен гиперкар для основателя и президента канадской фирмы Inclusive Energy, занимающейся производством и сервисным обслуживаем нефтеоборудования. Купе обошлось в три миллиона долларов и было заказано аж в ноябре 2021 года. Такой Chiron разгоняется до первой «сотни» за 2,5 секунды, а до 300 километров в час — за 13,6. Максимальная скорость — 420 километров в час.

Bugatti