В Подмосковье готовы перезапустить бывший завод Mercedes-Benz

Глава «Автодома» Андрей Ольховский заявил о наличии у завода в подмосковном Есипово, основанного Mercedes-Benz, технических возможностей для его перезапуска в течение недели. Соответствующей информацией он поделился в беседе с «Коммерсантом».

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Напомним, что в настоящее время предприятие принадлежит «Автодому». На нем уже собрана партия машин, однако пока точную дату начала массового производства не называют.

Ольховский отметил, что цены на машинокомплекты, из которых на заводе будут собирать автомобили, сейчас обсуждаются. Он также заявил о планах предприятия выпускать премиальные автомобили. Собеседник издания отметил, что только так можно добиться сохранения рентабельности завода в текущих условиях.

Также глава компании подчеркнул, что на предприятии планируют выпускать около 30 тысяч машин в год в ближайшем будущем. На первом этапе завод будет придерживаться метода крупноузловой сборки. Вместе с тем, как отмечается, предприятие рассматривает переход к мелкоузловой технологии с локализацией ряда компонентов, а также увеличение производственных мощностей самого завода.