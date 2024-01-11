Skoda показала новый тизер Octavia 2024 года

Премьеру рестайлинговой модели анонсировали в начале 2024 года, а теперь британский AutoExpress опубликовал неофициальный рендер обновленной Octavia. Как и предполагалось, дизайн Octavia станет более агрессивным за счет модернизированной передней оптики с удлиненными диагональными элементами. На рендере автомобиль также изображен с новой нижней секцией радиаторной решетки и другими воздухозаборниками по бокам переднего бампера.

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Среди других изменений будет подсветка эмблемы на капоте (возможно, ее предложат только в топовых комплектациях), а также доработанная мультимедийная система, хотя диагональ экрана вряд ли увеличится.

Обновленной Octavia прочат базовый трехцилиндровый мотор объемом 1,0 литра на 108 лошадиных сил, мягкогибридную установку и топовый 1,5-литровый двигатель с четырьмя цилиндрами, который развивает 148 сил. При этом журналисты не ждут, что плагин-гибридной Octavia, которая в строю с 2020 года, достанется 25,7-киловаттная батарея от нового Superb — скорее всего, она сохранит прежнюю батарею емкостью 13 киловатт-часов. Что же касается гаммы дизелей, то она по-прежнему будет включать двухлитровые агрегаты, развивающие от 114 до 197 сил.