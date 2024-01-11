СМИ: бывший автозавод Toyota в РФ вошел в особую экономическую зону

Бывший автозавод Toyota Motor в Шушарах, который с 2022 года находится в простое, был включен в состав особой экономической зоны «Санкт-Петербург». Об этом сообщает «Дром».

Это же касается и участков «Парнас», говорится в публикации. В результате суммарная площадь зоны увеличилась почти вдвое — до 337 га. Также портал отметил, что площади завода будут сдавать среднему бизнесу производственного толка.

Напомним, что решение об остановке работы предприятия было принято автозаводом Toyota в Шушарах после начала спецоперации на Украине. К этому подтолкнуло ужесточение санкций против РФ со стороны Запада, а также разрыв логистических цепочек. Решение о полном закрытии завода было озвучено осенью 2022 года. Мощность завода составляет до 100 тысяч машин в год.

Весной прошлого года площадка была передана проектному институту ФГУП «НАМИ».