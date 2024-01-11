АвтоВАЗ отчитался о продажах за 2023 год

АвтоВАЗ нашел возможность продать 352 000 автомобилей Lada в 2023 году
Компания АвтоВАЗ подвела итоги 2023 года и озвучила результаты продаж автомобилей по итогам 2023 года. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. По словам Соколова, в 2023 году несмотря на санкции компании удалось продать 352 572 автомобилей Lada.
Так, самым продаваемой моделью Lada стала Granta, которую удалось реализовать в количестве 206 116 штук, второе место по популярности заняло семейство моделей Lada Niva с результатом 92 003 штук. Также дочернее предприятие ВИС по производству коммерческих автомобилей выпустило 4228 машин. Доля АвтоВАЗа на рынке РФ составила 35%.