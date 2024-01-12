Китайские автопроизводители нашли способ заработать в России

По итогам 2023 года продажи всех марок из Поднебесной впервые в истории российского авторынка превысили полмиллиона "штук" в год (553 тыс. ед.), а общая доля "китайцев" возросла за год с 17% до 49%. При этом на рынке были представлены уже 30 официальных и 17 "параллельных" брендов, говорится в исследовании "Открытие Авто" (блок автобизнеса в банке "Открытие", входит группу ВТБ), которое есть в распоряжении "Российской газеты".

"В сегменте иностранных автомобилей авторитейл больше всего удивил не тем, что был отдан китайцам (это, по сути, произошло еще в 2022 году), а тем, с чем именно представители Поднебесной завоевывали наши просторы. В своих официальных заявлениях китайские автопроизводители не раз говорили, что их больше интересуют масштабы продаж, а не прибыльность на коротком промежу

Однако, судя по тем товарам, на которые делала ставку почти каждая марка, речь шла прежде всего о высокой марже. По крайней мере, относительно доступных (до 1,5 млн рублей) машин от этой страны наш рынок в 2023 году так и не увидел. И это при том, что число только официально завозимых через дистрибьютеров чайна-марок за год увеличилось у нас более чем в два раза - до 30-ти. Кроме того, еще по 15-17 марок (в зависимости от месяца) присутствовало благодаря параллельному импорту", - комментирует руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая.

Так или иначе, с большим отрывом на рынке лидировали марки, которые работают у нас по 10 лет и более. Бренд Chery реализовал 118,1 тыс. машин (+207% к 2022 году). Основные объемы бизнеса ему продолжал давать кроссовер Chery Tiggo 7 Pro (52,6 тыс. шт., +178%).

Марка Haval осталась единственной "иностранкой", которая могла похвастать российской сборкой. За 2023 год бренд записал в актив 118,8 тыс. сделок (+253%). Бестселлером остался Haval Jolion (58,2 тыс. шт., +240%).

Замкнул тройку лидеров Geely (93,5 тыс. шт., +283%). Тон продажам задавал Coolray (35,4 тыс. шт., +203%). В топ-10 иностранных брендов по итогам года можно найти также Changan (48 тыс. шт., +735%), Omoda (44,9 тыс. шт., +2 853%) и Exeed (43,1 тыс. шт., +215%).

Больше 10 тысяч машин за год смогли также продать в компаниях Tank и JAC. Обе в ближайшие пару кварталов обещают активное расширение модельного ряда.

FAW, Kaiyi и Jetour оказались в списке тех марок, которые нашли в среднем по 7-9 тыс. клиентов. Счет на тысячи шел у Great Wall, GAC, Jetta, Hongqi, LiXiang, Livan, Voyah, Zeekr и BAIC. Продажи остальных представителей Поднебесной исчислялись лишь сотнями автомобилей.