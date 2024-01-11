АвтоВАЗ запустит новый автомобильный бренд

АвтоВАЗ заявил о планах представить новый автомобильный бренд
Российский автопроизводитель АвтоВАЗ планирует запустить новый бренд до 2026 года. Об этом было заявлено на презентации, посвященной планам компании, пишут «Известия».
Под новым брендом планируется представить иностранные модели в сегментах C и D. Однако с какими именно компаниями АвтоВАЗ наладит сотрудничество, не уточняется.
Одним из таких лицензионных автомобилей может стать Lada X-Cross 5. Это кроссовер, за основу которого был взят китайский FAW Bestune T77. Производство было запущено на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в начале лета прошлого года, однако о массовой реализации машин речи пока нет, так как ограниченная партия была распределена между корпоративными клиентами, пишет «Российская газета».
Ранее в Минпромторге России заявили, что АвтоВАЗ, несмотря на санкционное давление, по итогам года произвел более 374 тысяч автомобилей Lada, что является рекордом за последние 10 лет.
Глава ведомства и председатель Совета директоров АвтоВАЗа Денис Мантуров также отметил, что в 2024 году компания планирует нарастить производство до 500 тысяч автомобилей. При этом инвестиционная программа превысит 40 млрд рублей.