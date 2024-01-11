В АвтоВАЗе ответили на вопрос о повышении цен на автомобили Lada
АвтоВАЗ не планирует в ближайшее время повышать цены на автомобили Lada. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президент автопроизводителя Максим Соколов на итоговой пресс-конференции компании.
По его словам, повышения цен выше инфляции не ожидается, если «не будет никаких макроэкономических, непредсказуемых «черных лебедей».
«То есть, фактически это сохранение существующих цен», — добавил Соколов.
Президент компании также рассказал, что в 2023 году АвтоВАЗ планирует представить новую линейку автомобилей на российском рынке. Кроме того, у производителя большие планы на работу по госзаказу — Соколов считает, что больше 100 тысяч автомобилей Lada в этом году поставят государству.
Напомним, что в последний раз АвтоВАЗ поднял цены на автомобили Lada осенью 2023 года. Корректировка не затронула базовые версии моделей, однако другие варианты подорожали на сумму от 64 до 106 тысяч рублей. Причиной стало изменение цен на логистические услуги, а также компоненты и материалы.