В АвтоВАЗе ответили на вопрос о повышении цен на автомобили Lada

АвтоВАЗ не планирует в ближайшее время повышать цены на автомобили Lada. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президент автопроизводителя Максим Соколов на итоговой пресс-конференции компании.

По его словам, повышения цен выше инфляции не ожидается, если «не будет никаких макроэкономических, непредсказуемых «черных лебедей».

«То есть, фактически это сохранение существующих цен», — добавил Соколов.

Президент компании также рассказал, что в 2023 году АвтоВАЗ планирует представить новую линейку автомобилей на российском рынке. Кроме того, у производителя большие планы на работу по госзаказу — Соколов считает, что больше 100 тысяч автомобилей Lada в этом году поставят государству.