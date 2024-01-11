Назван самый мощный пикап в мире

Модель Ford F-150 Raptor R претендует на звание самого мощного пикапа в сегменте бензиновых моделей. Автомобиль сумел установить новые стандарты в классе грузовиков.

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Ford F-150 Raptor R позиционируют не просто новой моделью в линейке американского бренда. Это высокопроизводительный пикап, который станет родоначальником новых стандартов в индустрии. Главное нововведение - тщательно проведенный тюнинг впускной системы мотора. В комплектации заявлен двигатель V8, мощность которого подняли до 730 л.с., а крутящий момент сохранили на отметке 868 Нм. В ходе разработки были пересмотрены калибровки. Этот шаг сделает американскую модель лидером в своем сегменте.

В сравнении по производительности, новый Ford F-150 Raptor R не имеет равных. Он опередил своего главного конкурента в лице Ram 1500 TRX на 18 л.с. Несмотря на то, что основные данные о пикапе уже раскрыты, производитель все еще держит большую часть информации в секрете. Известно, что F-150 Raptor R получит улучшенные амортизаторы Fox, другую оптику и адаптивный круиз-контроль. В салоне тоже предусматриваются обновления в виде улучшенной мультимедийной системы.

Автопроизводитель дополнительно расширит функционал системы полуавтономного управления. В салоне появится проекционный дисплей. В ближайшее время F-150 Raptor R останется без основного конкурента в классе. Компания RAM снимает с производства модель 1500 TRX. Напомним, что в комплектации данного пикапа используется двигатель V8 на 6.2 литра. На замену данной модели на рынок придет новый 1500 RHO, который получит 540-сильный мотор.