СМИ: Changan Auto запатентовал в России логотип нового бренда
Китайский автопроизводитель Changan Auto запатентовал в России единый логотип своего бренда UNI. Об этом сообщает портал SPEEDME.RU со ссылкой на открытую базу Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Осенью 2023 года стало известно о планах Changan выделить UNI в отдельный бренд. Сейчас в России представлено три модели UNI — кроссоверы Uni-T и Uni-V, а также лифтбек Uni-K.
Как отмечает SPEEDME.RU, Changan планирует официально представить свой суббренд в России в 2024 году. Сообщалось, что к новой марке также отнесут седан Changan Lamore и кроссовер Changan CS55 Plus.
«Автостат» сообщал, что за десять месяцев 2023 года продажи Changan в России выросли в 17,2 раза к такому же периоду 2022-го, составив 33 374 автомобиля. Компания планирует увеличить продажи до 180 тысяч авто в год.