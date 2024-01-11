СМИ: Changan Auto запатентовал в России логотип нового бренда

Китайский автопроизводитель Changan Auto запатентовал в России единый логотип своего бренда UNI. Об этом сообщает портал SPEEDME.RU со ссылкой на открытую базу Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Осенью 2023 года стало известно о планах Changan выделить UNI в отдельный бренд. Сейчас в России представлено три модели UNI — кроссоверы Uni-T и Uni-V, а также лифтбек Uni-K.

Fips.ru

Как отмечает SPEEDME.RU, Changan планирует официально представить свой суббренд в России в 2024 году. Сообщалось, что к новой марке также отнесут седан Changan Lamore и кроссовер Changan CS55 Plus.