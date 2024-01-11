СМИ узнали о судьбе выпущенных кроссоверов Lada X-cross 5

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил об отсутствии у компании планов осуществлять продажи кроссоверов Lada X-cross 5 частным клиентам. При этом, по его словам, машины будут распределены между корпоративными клиентами марки Lada, передает Quto.

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Вседорожник X-cross 5 является китайским FAW Bestune T77. Он оснащен 160-сильным бензиновым турбомотором, и семиступенчатым «роботом». Привод у машины передний.

Собирать автомобиль начали летом 2023 года на заводе «Lada Санкт-Петербург». Напомним, что ранее предприятие принадлежало японской компании Nissan.

Ранее сообщество Avtograd news в соцсети «ВКонтакте» сообщило, что на площадку хранения автомобилей одного из дилеров Lada в Тольятти привезли большое число автомобилей Lada X-cross 5. Оно опубликовало снимки китайских кроссоверов с шильдиками Lada.