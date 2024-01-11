Nissan показала тизер загадочной модели Nismo

Ранее прототипы такой новинки японской марки были замечены в ходе тестов на Нюрбургринге. «Горячий» SUV будет представлен в рамках открывающегося завтра автосалона в Токио.

Nissan Ariya представляет собой первый электрический кроссовер японской марки. В его основу лёг концепт IMx, показанный в 2017 году, а товарная версия дебютировала летом 2020-го. Дилеры начали принимать заказы на полностью «зелёный» SUV в 2021 году. Как стало известно весной прошлого года, с производством модели возникли проблемы: японскому заводу в префектуре Тотиги пришлось снизить план из-за дефицита микрочипов, задержкой с поставками комплектующих из Китая и проблем с покраской кузовов вместе с бамперами.

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Сейчас разработка новых версий модели продолжается: ожидается, что совсем скоро японский производитель представит «заряженное» исполнение – Nissan Ariya Nismo. Отметим, пока что компания поделилась только одним тизером будущей новинки, причём не обозначила модель, которая получит «горячую» версию. О том, какому именно электромобилю достанется вариант с приставкой Nismo, можно предположить по силуэту на тизере. Премьера пройдёт 12 января в рамках Токийского автосалона.

О том, что у Nissan Ariya будет «заряженная» версия свидетельствуют и замеченные в прошлом году на трассе Нюрбургринг соответствующие прототипы. Отметим, у тестируемых машин были колёса увеличенного диаметра, уменьшенный дорожный просвет и более спортивный обвес по сравнению с «обычной» Ariya.

По данным японского издания Mag X, у Ariya Nismo будет пересмотренный передний бампер с заметным сплиттером, ещё «заряженная» модель получит боковые юбки и диффузор, интегрированный в нижнюю часть заднего бампера. Кроме того, на багажной двери, вероятно, можно будет увидеть иной спойлер, а профиль получит новый комплект 20-дюймовых легкосплавных колёсных дисков Enkei, обутых в резину Michelin Pilot Sport.

Ожидается, что Nissan Ariya Nismo будет доступен покупателям в шести цветовых решениях, из них три однотонных (Prism White, Dark Metal Gray, Midnight Black) и столько же двухцветных вариантов (Prism White, Deep Ocean Blue, Stealth Gray), с чёрной крышей. Предположительно в салоне будут спортивные кресла-ковши, другое рулевое колесо, чёрная обивка потолка и контрастные красные декоративные элементы в отделке интерьера.

Предполагается, что электрический кроссовер с прибавкой Nismo получит более жёсткую подвеску с измененными настройками пружин и амортизаторов. Ещё «заряженный» SUV могут оснастить более прочными стабилизаторами поперечной устойчивости. Кроме того, инженеры Nismo, скорее всего, доработают тормозную систему и рулевое управление, а также изменят настройки режимов ездовой электроники.