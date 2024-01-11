Стартап из США показал стильный раздвижной автодом

AC Future, стартап из Калифорнии, только что представил концепт кемпера, разработанный в сотрудничестве со знаменитым дизайнерским домом Pininfarina. Он называется eTH и может раздвигаться не только по бокам, но и в кормовой части.

Дом на колесах имеет длину 6,1 метра и ширину 2,4 метра, но если выдвинуть все секции, то площадь жилого помещения составит 37 квадратных метров. Одна боковая секция выезжает на 2,4 метра и освобождает место для большой кровати и гостиной. Секция с другой стороны выдвигается на 0,75 метра, добавляя пространства для кухонной зоны.

Между тем, задняя часть также выдвигается на чудовищные 2,4 метра, превращаясь в шикарную спальную комнату. В видео AC Future все это выглядит довольно роскошно, но относитесь ко всему этому с долей скептицизма, учитывая, что до серийной модели, вероятно, нас отделяют годы.

AC Future

AC Future

Информации о силовой установке пока нет, но предполагается, что AC Future предложат электрическую и бензиновую версии, а может и гибридные варианты. Во время стоянки автодом будет питаться от энергии Солнца при помощи интегрированных солнечных панелей. Причём солнечные панели будут закреплены не только на крыше, но и на выдвижных секциях.

AC Future

AC Future

AC Future утверждает, что в идеальных условиях они смогут вырабатывать не менее 25 киловатт-часов энергии в день. Генератор воды, установленный на крыше, предназначен для улавливания влаги из воздуха и может производить до 50 литров воды в сутки.