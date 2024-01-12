Nissan рассекретил заряженную Ariya Nismo

На Токийском автосалоне дебютировала новая версия Ariya от спортивного подразделения Nismo, которое сделало кроссовер более мощным и аэродинамичным. Новинка, в основу которой легла Ariya с электрическим полным приводом e-4ORCE, появится в продаже в Японии грядущей весной. Когда она доберется до других рынков, пока неизвестно.

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Спереди у такой Ariya — удлиненный сплиттер с фирменным красным акцентом; красной полосой также подчеркнуты пороги и корпуса внешних зеркал заднего вида. Сзади изменения, пожалуй, заметнее всего: от Nismo кроссоверу достался более крупный козырек на крыше и выступающий спойлер на задней двери, глянцевый черный бампер и новые, более прочные алюминиевые диски размерностью 20 дюймов в особых шинах. Благодаря обвесу улучшилась прижимная сила на высоких скоростях.

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В салоне установлены черные сиденья с логотипом Nismo и красной строчкой. Декор в том же оттенке применен на передней панели, центральном подлокотнике и дверных картах.

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

На домашний рынок Ariya Nismo выйдет в двух вариантах. В базовом B6 e-4ORCE двухмоторная установка кроссовера выдает 367 лошадиных сил (270 киловатт) и 560 Нм крутящего момента, а запитываются моторы от батареи емкостью 66 киловатт-часов.

В более производительном исполнении Nismo B9 e-4ORCE с аккумулятором на 91 киловатт-час кроссовер развивает 435 сил (320 киловатт) и 600 Нм момента. Для сравнения, максимальная мощность «обычной» Ariya — 394 лошадиные силы (600 Нм). Масса автомобиля варьируется от 2080 до 2220 килограммов в зависимости от модификации.

Nissan

Nissan

Nissan

Другие параметры пока не раскрыты, но разгоняться с места до «сотни» 435-сильный вариант наверняка будет быстрее 5,1 секунды, которые требуются топовому кроссоверу без приставки Nismo.

Помимо прочего, Ariya в «заряженном» исполнении получила особый режим вождения Nismo. Он повышает эффективность, делает электрокар ловчее на поворотах и, как заверяют в Nissan, заставляет его звучать примерно как гоночный болид Формулы E.