Geely запустила в продажу электрокар Galaxy E8

Новый электрокар Geely Galaxy E8 официально представили в продаже. Инженеры уделили особое внимание аэродинамическим показателям.

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Компания Geely представит на рынке новый электроседан Galaxy E8. Это уже третий представитель линейки молодого суббренда из КНР. Внешний вид автомобиля полностью соответствует актуальным тенденциям - обтекаемый кузов, крыша с наклоном. Как сообщает производитель, экстерьер продумывали таким образом, чтобы достичь максимального запаса хода.

На колесных дисках предусматриваются накладки, которые тоже положительно сказываются на аэродинамических параметрах. Новый электрокар относится к D-сегменту. Однако с общей длиной кузова он может пройти и в Е-класс. Она составляет 501 см. Ширина автомобиля равна 192 см, а колесная база - 292.5 см. По коэффициенту аэродинамического сопротивления новая модель занимает второе место с показателем 0.199.

В салоне на передней панели установлен габаритный экран, диагональ которого составляет 45 дюймов. Он объединяет приборную панель и мультимедийный комплекс. Кроме того, в панель внедрен дисплей для переднего пассажира. Оформление интерьера соответствует спортивной тематике. Кресла оснащены активной боковой поддержкой, а руль - усеченной нижней частью с парой спиц. Переключатель передач размещен за рулем.

В стартовой версии модели используется электродвигатель на 272 л.с. Разгоняться с места до отметки 100 км/час автомобиль способен за 6 секунд. На полном заряде электрокар проезжает до 550 км. В полноприводной модификации производительность мотора составляет 645 л.с., а запас хода - 620 км.