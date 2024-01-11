Geely запустила в продажу электрокар Galaxy E8

Новый электрический седан Geely Galaxy E8 вышел на рынок
Новый электрокар Geely Galaxy E8 официально представили в продаже. Инженеры уделили особое внимание аэродинамическим показателям.
Компания Geely представит на рынке новый электроседан Galaxy E8. Это уже третий представитель линейки молодого суббренда из КНР. Внешний вид автомобиля полностью соответствует актуальным тенденциям - обтекаемый кузов, крыша с наклоном. Как сообщает производитель, экстерьер продумывали таким образом, чтобы достичь максимального запаса хода.
На колесных дисках предусматриваются накладки, которые тоже положительно сказываются на аэродинамических параметрах. Новый электрокар относится к D-сегменту. Однако с общей длиной кузова он может пройти и в Е-класс. Она составляет 501 см. Ширина автомобиля равна 192 см, а колесная база - 292.5 см. По коэффициенту аэродинамического сопротивления новая модель занимает второе место с показателем 0.199.
В салоне на передней панели установлен габаритный экран, диагональ которого составляет 45 дюймов. Он объединяет приборную панель и мультимедийный комплекс. Кроме того, в панель внедрен дисплей для переднего пассажира. Оформление интерьера соответствует спортивной тематике. Кресла оснащены активной боковой поддержкой, а руль - усеченной нижней частью с парой спиц. Переключатель передач размещен за рулем.
В стартовой версии модели используется электродвигатель на 272 л.с. Разгоняться с места до отметки 100 км/час автомобиль способен за 6 секунд. На полном заряде электрокар проезжает до 550 км. В полноприводной модификации производительность мотора составляет 645 л.с., а запас хода - 620 км.
Базовая версия электрокара Galaxy E8 оценивается в 175.8 тысячи юаней или 2.2 млн рублей. Топовая версия получила название 620 Performance, а ее стоимость равна 228.8 тысячи юаней или 2.9 млн рублей. Всего в продаже производитель представит 5 комплектаций автомобиля.