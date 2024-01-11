Автоэксперт перечислил причины популярности автомобилей АвтоВАЗа

«Первая, конечно, цена. Lada дешевле абсолютно всех аналогичных моделей. Вторая причина — наличие и доступность автозапчастей. Они есть всегда и в любой точке страны. Наконец, ремонт автомобилей не очень дорог. Думаю, в этом году ничего не изменится. И популярность АвтоВАЗ сохранит», — приводятся слова Шкуматова в Telegram-канале «Куда катимся».