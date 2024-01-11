УАЗ нашел объяснение подорожанию модельного ряда

Накануне стало известно о корректировке стоимости некоторых моделей УАЗ: "Патриот", "Пикап" и "Хантер". После новогодних каникул цены на внедорожники выросли на 35-50 тысяч рублей. "Российская газета" выяснила, с чем связана такая финансовая политика компании.

На УАЗе отметили, что на протяжении всего прошлого года производитель удерживал цены на весь модельный ряд на уровне заявленных на старте периода цифр. Однако изменения, произошедшие в большинстве сфер жизни, не могли не оказать влияния на производство.

"Среди основных факторов, ставших причиной повышения цен на продукцию в среднем на 2,9%, стоит отметить удорожание ряда российских и импортных автокомпонентов, волатильность валютного рынка и изменение стоимости финансовых инструментов с начала года", - объяснили "РГ" в пресс-службе УАЗа.