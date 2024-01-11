Новый двигатель для Lada Niva задерживается

Внедорожники Lada Niva и Lada Niva Travel получат новый двигатель 1,8 литра в 2025 году. Об этом, подводя итоги 2023 года, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, передает "Российская газета".

© АвтоВАЗ

По словам президента компании, не факт, что это будет ранее продемонстрированный новый мотор. Помимо этого, в 2024 году "АвтоВАЗ" представит автомобиль Lada Niva Sport. Также в планах запуск серийного производства бизнес-седана Lada Aura, спрос на него оказался существенным.

Также в планах наладить сборку Lada Largus и электрического Lada Largus в Ижевске, вернуть опции безопасности. Этой весной Lada Vesta получит вариатор, он должен помочь ей в конкуренции с китайскими моделями.

В 2024 году производитель намерен произвести и продать примерно 500 тысяч автомобилей Lada. Доля компании на рынке в 2023 году выросла до рекордных за последние 20 лет 35%.

В декабре прошлого года Соколов отмечал, что продажи "АвтоВАЗа" по итогам 2023 года могут составить около 350 тысяч автомобилей. В 2022 году было продано 188,6 тысячи машин.