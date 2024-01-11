Минфин заказал партию автомобилей Lada Aura

Министерство финансов заказало партию седанов бизнес-класса Lada Aura. С таким заявлением выступил в беседе с телеканалом «Россия-24» министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

Первые пять машин ведомство должно получить уже в 2025 году, отметил он. Министр напомнил о том, что модель была презентована во время Петербургского экономического форума. Он назвал Lada Aura «шикарным автомобилем».

Силуанов выразил уверенность в том, что сотрудники Министерства финансов будут первые из всех министерств передвигаться на отечественных автомобилях бизнес-класса.

Министр также отметил, что данная машина является очень комфортной. Она «не хуже зарубежных аналогов», добавил Силуанов.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил изданию Quto, что первым покупателем нового седана Lada Aura станет именно Минфин. Он обратил внимание на то, что такой машиной недавно начал пользоваться сенатор Андрей Кутепов. К серийному производству модели, как указал Соколов, должны приступить в сентябре.