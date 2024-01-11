АвтоВАЗ перечислил страны-импортеры автомобилей Lada

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ на фоне санкционного давления вынужден был изменить бизнес-модель экспорта, но за рубеж в прошлом году были отправлены 6,5 тысяч автомобилей. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном в Telegram-канале компании.

В пресс-службе отметили, что машины были направлены в дилерские центры в восьми государствах.

«Приоритетными направлениями экспорта остаются страны ближнего зарубежья, при этом в ближайшем будущем планируется перезапуск продаж в странах Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока», - говорится в заявлении.

В компании также реализуют ряд проектов за рубежом, и одним из них может стать возобновление сборки Lada Granta в Египте.

По информации издания Quto, ускорение роста продаж автомобилей Lada планируется в Белоруссии, а в Казахстане, Узбекистане, Боливии, Ливии и Иордании готовится перезапуск продаж. Новыми рынками станут Эфиопия, Иран и Вьетнам.