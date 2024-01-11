АвтоВАЗ передал ГД первую партию Lada Vesta
АвтоВАЗ передал первую партию из более 100 автомобилей Lada Vesta для Госдумы. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов, передает «РИА Новости».
Он уточнил, что автомобили предназначены для служащих и работников ГД.
Ранее Соколов сообщал, что АвтоВАЗ получил заказ на партию машин Lada Aura от Минфина. По его словам, первые пять автомобилей ведомство получит уже в 2025 году.
Напомним, что АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. На данный момент на заводах собирают модели автомобилей четырех семейств: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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