АвтоВАЗ передал ГД первую партию Lada Vesta

АвтоВАЗ передал первую партию из более 100 автомобилей Lada Vesta для Госдумы. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов, передает «РИА Новости».

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Он уточнил, что автомобили предназначены для служащих и работников ГД.

Ранее Соколов сообщал, что АвтоВАЗ получил заказ на партию машин Lada Aura от Минфина. По его словам, первые пять автомобилей ведомство получит уже в 2025 году.