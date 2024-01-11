У Abarth появится мощный электрокар

Кроссовер станет самой мощной моделью в истории марки, причем для него пришлось модернизировать платформу eCMP. Обещаны новая кинематика подвески, более мощные тормоза и дифференциал повышенного трения. Кроме того, Abarth 600e получит мягкие шины, спроектированные по образцу покрышек для Формулы Е.

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Самый мощный автомобиль в истории Abarth будет создан при поддержке Stellantis Motorsport. Электрический кроссовер на базе Fiat 600e окажется заметно мощнее хэтчбека Abarth 500e (240 сил против 155) и к тому же будет базироваться на оригинальной платформе. Её называют сосредоточением передовых технологий, гоночного опыта и инженерных ноу-хау. Хотя это обычная eCMP, пусть и основательно модернизированная, а потому переименования в Perfo-eCMP.

Stellantis

Помимо силовой установки, новый электрокар Abarth отличится настройками подвески и обзаведется разработанным специально для батарейного привода самоблокирующимся дифференциалом. Кроссоверу также достанутся более мощные тормоза и мягкие шины с компаундом, как у болидом Формулы E. Они обеспечат лучшее сцепление в поворотах, причем, благородя вставкам из полиуретана, уровень шума снизится на четверть. В салоне будут стоять комфортабельные кресла с гоночной эргономикой и набивкой из четырёх видов пены.

Stellantis