Toyota представила Camry для Европы

В Старом Свете четырехдверка, разумеется, будет только гибридом. Там продажи стартуют во втором квартале текущего года.

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Премьера новой Toyota Camry состоялась в ноябре 2023-го: сначала показали версию для Северной Америки, а всего несколько дней спустя раскрылся седан, предназначенный для Китая. Теперь же свежая четырехдверка представлена в европейской спецификации. Кстати, в Старом Свете Камри спросом не пользуется – и пусть в целом в регионе она еще продается, но ее, например, вновь исключили из модельного ряда некоторых стран Западной Европы (в частности, в Германии и Франции), куда седан вернулся в 2019-м после почти 15-летнего перерыва.

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Напомним, сама Тойота официально объявила четырехдверку новым поколением, хотя на самом деле это глубокий рестайлинг прежней Camry на платформе GA-K. В плане дизайна «старосветский» седан повторил американский вариант (у китайской модели чуть иная внешность и свой салон), однако кое-какие особенности все же есть: к примеру, в переднем бампере появились компактные противотуманки.

Toyota

Toyota

Toyota

Как и в Штатах, в Европе Toyota Camry будет доступна исключительно в виде гибрида HEV, то есть без возможности подзарядки от электросети. Установка все так же базируется на основе бензинового атмосферника 2.5, но совокупная отдача выросла – 231 л.с. против 218 л.с. у предыдущего «старосветского» гибрида. Полный привод остался прерогативой американского седана. Заявлено, что первую «сотню» европейская новая Камри наберет за 7,9 секунды, тогда как гибридная четырехдверка предыдущего поколения это упражнение проделает за 8,3 секунды.

В списке стандартного оборудования евроверсии значатся 7-дюймовый дисплей в приборке (за доплату предусмотрена виртуальная приборка на 12,3 дюйма), мультимедийная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и т.д.).

Toyota

Toyota

Toyota