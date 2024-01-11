Россия прекратила действие договора об автомобильном сообщении с Украиной

В МИД сообщили о прекращении соглашения между РФ и Украиной об автосообщении
Соглашение между Москвой и Киевом о международном автомобильном сообщении прекратило свое действие 17 декабря. Об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ на портале правовой информации.
В тексте документ отмечается, что соглашение было подписано в Киеве 21 марта 1995 года.
«17 декабря 2023 года оно прекратило действие», — говорится в нем.
Ранее о выходе из соглашения об автосообщении заявлял представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
Напомним, что в ноябре 2023 года также было расторгнуто соглашение по борьбе с экономическими преступлениями между Москвой и Киевом. Инициатором стали власти Украины.
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