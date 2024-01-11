В Москве контрабандист угнал машину таможенников
Полиция разыскивает подозреваемого в контрабанде наркотиков, который уехал на служебной машине таможенников. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источники.
Инцидент произошел на Дмитровском шоссе в Москве в четверг, 11 января.
По данным портала, стражи порядка задержали мужчину. В ходе обыска у него были обнаружены запрещенные вещества. Правоохранители изъяли их и повезли задержанного в полицейский участок на служебном автомобиле.
В дороге таможенники остановились на АЗС, с тем, чтобы заправить машину. Пока они оплачивали счет, контрабандист в наручниках сел за руль автомобиля и скрылся.
Через некоторое время брошенная машина была обнаружена на Бескудниковском проезде. Ведутся поиски сбежавшего мужчины.
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