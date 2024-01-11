В Москве контрабандист угнал машину таможенников

Полиция разыскивает подозреваемого в контрабанде наркотиков, который уехал на служебной машине таможенников. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источники.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе в Москве в четверг, 11 января.

По данным портала, стражи порядка задержали мужчину. В ходе обыска у него были обнаружены запрещенные вещества. Правоохранители изъяли их и повезли задержанного в полицейский участок на служебном автомобиле.

В дороге таможенники остановились на АЗС, с тем, чтобы заправить машину. Пока они оплачивали счет, контрабандист в наручниках сел за руль автомобиля и скрылся.