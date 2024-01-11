На Урале водитель маршрутки напал на девочку

Уже на выходе водитель набросился на несовершеннолетнюю девочку с оскорблениями и кулаками! Водитель со всей силы схватил ее за шкирку, словно провинившегося котенка, после чего со всей дури швырнул с лестницы маршрутки. Девушка тут же, не удержавшись на ногах, полетела кубарем с лесенки на землю. Ударилась головой, — рассказал один из свидетелей инцидента.