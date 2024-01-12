Запчасти для автомобилей Lada и УАЗ подешевели

Стоимость запчастей для автомобилей Lada и УАЗ снизилась за год
Рынок запчастей для автомобилей в России становится более стабильным. Стоимость начала снижаться в сегменте деталей для отечественных машин.
В 2023 году запчасти для легковых автомобилей и внедорожников в линейках Lada и УАЗ стали более выгодными. Стоимость оценивалась по страховой корзине. Средняя цена сократилась в указанный период на 4%.
В декабре 2023 года усредненная стоимость на оригинальные комплектующие для указанных автомобилей выросла на 0.5%. Однако за 12 месяцев показатель сократился на 3.9%. Более доступными на рынке стали колесные диски для автомобилей Lada и УАЗ. В период с конца 2022 года по декабрь 2023 года стоимость уменьшилась на 19.8% до отметки 9 200 рублей.
Правая задняя дверь стала оцениваться на 17.7% меньше. Если раньше стоимость такой детали составляла 33 300 рублей, то в конце прошлого года опустилась до 27 400 рублей. Задняя левая дверь для автомобилей тоже стала дешевле - почти на 12%.
Сейчас приобрести такую деталь можно за 26 500 рублей. Левая дверь со стороны водителя предлагается на 12.7% выгоднее. Стоимость таких комплектующих составляет 25 400 рублей. Эксперты также отмечают, что крылья для передней части кузова стали доступнее на 8.3%.
Подорожали в указанном сегменте решетки радиатора. Стоимость выросла почти в 2 раза. Если ранее приобрести деталь можно было по цене 2 000 рублей, то сейчас она предлагается за 3 900 рублей. Головные бамперы тоже подорожали - за год цена увеличилась на 66%.
Эксперты отмечают, что снижение средней стоимости запчастей объясняется тем, что на рынке подешевели оригинальные комплектующие. Это позволило сделать обслуживание автомобилей отечественных марок более доступным. Резкое повышение цен по некоторым категориям объясняется тем, что в производстве могут использоваться импортные материалы.