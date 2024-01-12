Запчасти для автомобилей Lada и УАЗ подешевели

Рынок запчастей для автомобилей в России становится более стабильным. Стоимость начала снижаться в сегменте деталей для отечественных машин.

В 2023 году запчасти для легковых автомобилей и внедорожников в линейках Lada и УАЗ стали более выгодными. Стоимость оценивалась по страховой корзине. Средняя цена сократилась в указанный период на 4%.

В декабре 2023 года усредненная стоимость на оригинальные комплектующие для указанных автомобилей выросла на 0.5%. Однако за 12 месяцев показатель сократился на 3.9%. Более доступными на рынке стали колесные диски для автомобилей Lada и УАЗ. В период с конца 2022 года по декабрь 2023 года стоимость уменьшилась на 19.8% до отметки 9 200 рублей.

Правая задняя дверь стала оцениваться на 17.7% меньше. Если раньше стоимость такой детали составляла 33 300 рублей, то в конце прошлого года опустилась до 27 400 рублей. Задняя левая дверь для автомобилей тоже стала дешевле - почти на 12%.

Сейчас приобрести такую деталь можно за 26 500 рублей. Левая дверь со стороны водителя предлагается на 12.7% выгоднее. Стоимость таких комплектующих составляет 25 400 рублей. Эксперты также отмечают, что крылья для передней части кузова стали доступнее на 8.3%.

Подорожали в указанном сегменте решетки радиатора. Стоимость выросла почти в 2 раза. Если ранее приобрести деталь можно было по цене 2 000 рублей, то сейчас она предлагается за 3 900 рублей. Головные бамперы тоже подорожали - за год цена увеличилась на 66%.