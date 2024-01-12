Директор бренда "Авилон Hongqi" Александр Залогин рассказал "Российской газете" о том, что в России начинаются продажи кроссовера Hongqi HS5 New.

"Мы ожидаем поступление премиального кроссовера Hongqi HS5 New в течение недели. Он будет представлен у нас в двух комплектациях - Comfort (5 390 000 рублей) и Deluxe (5 990 000 рублей).

Автомобиль оснащен двигателем мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой коробкой передач, широким набором опций, функциями активной безопасности", - отметил он.

Залогин также добавил, что у версии Comfort, например, есть панорамная крыша, камерой 360 градусов, бесключевой доступ, подогрев сидений.

Комплектация Deluxe дополнена круиз-контролем, кожаным рулем с подогревом, памятью рулевого колеса и наружных зеркал, задним парковочным радаром и сенсорным багажником.

"В интерьере используются два экрана по 12,3 дюйма, проекционный экран на 8,3 дюйма и 9-дюймовое внутреннее зеркало заднего вида. Кроме того, автомобиль имеет 253-цветное окружающее освещение и аудиосистему Bose с 12 динамиками", - рассказал он.

Напомним, дилерская сеть Hongqi на сегодняшний день насчитывает до 20 центров в столичном регионе и наиболее экономически развитых городах. В 2024 году китайская марка собирается продать не менее 12 тысяч автомобилей.