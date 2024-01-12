Две бездомные собаки погрызли автомобили на 30 миллионов рублей

По данным издания Carscoops, жертвой животных стал дилерский центр G Motors, расположенный в американском штате Техас. Сотрудники салона по продаже подержанных автомобилей заявили, что бродячие собаки серьезно повредили несколько десятков моделей, простаивавших на уличной стоянке. При этом собаки совершали «набеги» на автомобили в течение двух месяцев.

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Посмотрев кадры с камер видеонаблюдения, сотрудники автосалона определили, что бездомные собаки пробирались на территорию через дыры в заборе. Жертвами животных стали десятки машин. Причем больше всего оказались повреждены передние бамперы. Вероятно, собаки искали бродячих кошек, спрятавшихся под капотами транспортных средств.

Работникам автосалона удалось поймать одного из «преступников». После осмотра ветеринары сообщили, что собака не проявляет признаков агрессии, поэтому ее в любой момент можно забрать из приюта. Спустя некоторое время в «руки правосудия» попалось и второе животное, которое в ближайшее время осмотрят специалисты.