Lada Granta могут снова "упростить"

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» не исключает возможность выпуска еще более упрощенных версий Lada Granta, если на них будет спрос. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

По словам топ-менеджера, все зависит от спроса. Автомобили Lada Granta эксплуатируются не только в городах, но и в сельской местности, где упрощенные комплектации особенно востребованы. Если покупатель готов отказаться от условного электроусилителя руля, чтобы купить машину даже на 10 тыс. рублей дешевле, то «АвтоВАЗ» готов дать ему такую возможность.

До этого стало известно, что на предприятии собрали несколько пробных автомобилей Granta седан в антисанкционном варианте. У такой машины отсутствуют внутренние пластиковые накладки порога, уплотнитель по фланцу дверей снизу, уплотнитель на внутренней стороне капота, подсветка вещевого ящика, подсветка багажника,внутренняя ручка закрытия багажника,кнопка открывания багажника перенесена на панель приборов, нет усилителя руля. Airbeg и кондиционера.