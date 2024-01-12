Сhery Tiggo 7 Pro разбили на краш-тестах

Популярная в России модель продается в том числе и в Австралии, так что испытания проводились по местной методике ANCAP. Она отличается от европейского EuroNCAP тем, что в регламенте, помимо стандартных краш-тестов, есть раздел «Спасение и эвакуация» — автомобилю начисляются баллы за функциональность открывания дверей и окон, например, при погружении в воду. Сhery Tiggo 7 Pro набрал максимальные пять звезд из пяти.

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По результатам краш-тестов защиту взрослых пассажиров Сhery Tiggo 7 Pro оценили в 88 процентов, защиту детей-пассажиров — в 87 процентов, пешеходов — в 72 процента, а работу вспомогательных систем — в 86 процентов. Эксперты ANCAP отметили, что в ходе фронтальных столкновений элементы силового каркаса кузова автомобиля не деформировались. Эффективной оказалась система удержания автомобиля в полосе, а также система экстренного торможения при обнаружении пешехода или велосипедиста. Справился Tiggo 7 Pro и с испытаниями из раздела «Спасение и эвакуация» — окна кроссовера открывались исправно.

ANCAP

ANCAP

ANCAP

ANCAP

ANCAP

Австралийцам Chery Tiggo 7 Pro доступен со связкой 1,6-литрового бензинового турбомотора мощностью 186 лошадиных сил (в России он дефорсирован до 150 сил) и семиступенчатого «робота» с двойным сцеплением. В комплектациях Urban и Elite у автомобиля передний привод, а в топовом исполнении Ultimate — полный. Цены варьируются от 39 990 до 45 990 австралийских долларов (2,4-2,7 миллиона рублей). В России же кроссовер можно купить за 2 570 000 рублей (Pro-версия) или 2 820 000 рублей (Pro Max).

В России Chery Tiggo 7 Pro остается одним из самых популярных автомобилей среди кроссоверов и внедорожников, но в версии Max. Так, за 2023 год россияне купили 41 057 таких машин — по объемам продаж эта модель уступает в сегменте только Haval Jolion (55 550 штук) и Lada Niva Travel (46 896 штук).